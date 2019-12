Campania: Salvini, Caldoro può tornare

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - "Caldoro per me può tornare a governare. Non entro nelle dinamiche interne degli altri partiti. Il mio obiettivo è che la Lega sia il primo partito in Campania". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di una visita al carcere di Poggioreale delle prossime elezioni regionali in Campania e della scelta del candidato presidente della coalizione di centrodestra.

"Contiamo che la squadra, perché vince la squadra, trovi l'accordo il prima possibile. Se le persone sono pulite, positive e desiderose di fare bene non dico mai di no a nessuno", ha detto ancora Salvini.

"Caldoro ha governato - ha spiegato - e per me potrebbe tranquillamente tornare a governare. In Campania mi piacerebbe che siamo uomini della Lega ad occuparsi della gestione dei rifiuti perché qui è ancora un disastro".