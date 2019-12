Tirrenia, verso chiusura sede di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 12 DIC - Dopo anni di lavoro per alcune decine di addetti amministrativi della Tirrenia - Compagnia italiana navigazione spa delle sedi di Napoli e di Cagliari si prospetta il trasferimento a Portoferraio, Livorno e Milano. E' quanto emerso da un vertice tenuto nella giornata di ieri tra le organizzazioni sindacali nazionali e l'azienda che ha annunciato una riorganizzazioni aziendale che prevede la chiusura degli uffici campani e della Sardegna della compagnia di navigazione.

"Per la città di Napoli sarebbe un altro durissimo colpo", dice Amedeo D'Alessio della Filt Cgil. Sono 65 gli addetti occupati nella sede di Napoli. A preoccupare le organizzazioni sindacali sono anche i "possibili riflessi" della scadenza della convenzione ministeriale che sono stati paventati nel corso del vertice romano di ieri. Dal mese di settembre potrebbe esserci un esubero del personale navigante proprio in conseguenza della cessazione del del contratto relativo alla continuità territoriale con Sardegna e Sicilia.