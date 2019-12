Sei casi scabbia in ospedale salernitano

(ANSA) - SALERNO, 12 DIC - Sei casi di scabbia si sono registrati nelle ultime ore all'ospedale "Mauro Scarlato" di Scafati (Salerno). La malattia, stando a quanto si apprende da fonti sanitarie, si è diffusa in seguito al ricovero di una paziente, arrivata una settimana fa nella struttura ospedaliera dell'Agro Nocerino Sarnese.

La donna, ricoverata nel reparto di Medicina, ha infettato altre due donne e tre dipendenti dello "Scarlato". Per le sei persone contagiate è stato subito avviato il trattamento previsto e le tre pazienti sono state ricoverate nella stessa stanza. La direzione sanitaria dell'ospedale, guidata da Alfonso Giordano, ha disposto che tutti gli operatori del reparto in cui è avvenuto il contagio vengano sottoposti al trattamento.

Contestualmente sono stati sostituiti i materassi e la biancheria e sono stati disinfettati tutti gli ambienti.