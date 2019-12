Napoli: LLorente e Meret, "Gattuso ci trasmette carica"

(ANSA) - NAPOLI, 12 DIC - "Gattuso è un eccellente allenatore e saprà prendere il meglio da ognuno di noi. Dobbiamo essere uniti e sono convinto che con lo sforzo di tutti andrà tutto bene". Così l'attaccante del Napoli, Fernando Llorente, parla del neo tecnico azzurro, Rino Gattuso, che da ieri guida la squadra dopo l'esonero di Carlo Ancelotti. "Il mister - ha detto Llorente, in occasione della presentazione del calendario 2020 della società sportiva - è arrivato con tanta voglia di aiutarci e con tanta determinazione e credo che con questo spirito ci potrà aiutare tantissimo. Speriamo che già dalla partita di sabato contro il Parma si veda un grande Napoli". Sulla stessa lunghezza d'onda anche il portiere Alex Meret: "Ha una grande carica e tanta voglia che già ci ha trasmesso in campo in questi giorni. Abbiamo tantissimi margini per migliorare e per fortuna siamo ancora a meno della metà della stagione, c'è il tempo per recuperare e speriamo di riuscire a recuperare i punti persi e raggiungere il quarto posto". (ANSA).