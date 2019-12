Colpi pistola nella notte a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 12 DIC - Quattro colpi di pistola sono stati esplosi la scorsa notte in via Carlo Celano, nel quartiere Vicaria, a Napoli. Una segnalazione è giunta al "113" la scorsa notte, intorno all'una. Gli agenti della polizia sul posto hanno rinvenuto quattro bossoli calibro 9X21. Un colpo si è conficcato in una vettura.