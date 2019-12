Beatrice di Borbone Sabato a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 12 DIC - La Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie interverrà Sabato 14 Dicembre alla quinta edizione di "A Natale RegalaSud", mostra-mercato delle piccole imprese meridionali associate al "Progetto CompraSud".

La manifestazione si svolgerà all' Hotel Renaissance Mediterraneo di Napoli dalle 16.30 alle 21.30.

Nel corso della serata sarà presentato il libro dello studioso di Sistemi di Trasporto Lucio MIlitano "Le Due Sicilie nelle Americhe", che ripercorre le spedizioni commerciali e militari via mare tra il Sud ed il Nord e Sud-America.

Trisnipote di Ferdinando II, Beatrice di Borbone-Due Sicilie vive a Parigi ma segue con grande attenzione l' attività delle imprese meridionali ed ha promosso incontri per la valorizzazione del "made in Sud".