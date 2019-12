Specialisti in borseggi, 8 arresti

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - Un' organizzazione specializzata in borseggi, sopratutto ai danni di turisti, nella stazione della ferrovia Circumvesuviana di Napoli è stata smantellata dalla Polfer, che ha arrestato 8 persone, due dei quali immigrati nordafricani. Decine i colpi messi a segno, grazie ad una tecnica che prevedeva l' accerchiamento della vittima prescelta, e poi il rapido trasferimento della refurtiva a complici che si spostavano con scooter. Gli agenti della Polfer di Napoli hanno individuato i componenti della banda attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le intercettazioni. Le vittime venivano seguite fino al momento in cui salivano sul treno. I malviventi le distraevano, poi uno dei componenti della banda sfilava loro il portafogli. Messo a segno il colpo, il borseggiatore restava sul marciapiede fino alla partenza del treno, oppure saliva sul convoglio per scendere alla prima fermata. Qui veniva raggiunto da un complice a bordo di uno scooter, che prendeva in consegna la refurtiva.