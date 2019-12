Calcio: Meret ad Ancelotti, grazie, mi hai fatto crescere

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - "È stato un onore e un privilegio essere allenato da un allenatore come te. Grazie per tutto quello che ci hai trasmesso, per avermi fatto crescere come calciatore e come uomo. Un grande in bocca al lupo per il futuro a te e a tutto il tuo staff". Lo scrive sul suo profilo Instagram il portiere del Napoli, Alex Meret, che pubblica due foto in conferenza stampa insieme a Carlo Ancelotti. (ANSA).