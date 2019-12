Calcio: Manolas ad Ancelotti, un onore averti come allenatore

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - "Grazie di cuore mister per tutto quello che hai fatto per me e per il Napoli. E' stato un onore averti come mio allenatore! Un grosso in bocca al lupo a te e il tuo staff, vi auguro il meglio perché lo meritate!". Lo scrive su Instagram il difensore del Napoli Kostas Manolas, pubblicando una sua foto insieme ad Ancelotti per salutare il tecnico azzurro, esonerato nella notte dal presidente Aurelio De Laurentiis. (ANSA).