++ Gattuso, settimo posto Napoli imbarazzante,risaliamo ++

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - "Sono qui per recuperare punti e andare in Champions League. Il Napoli è da dieci anni protagonista in Italia e in Europa, vive un momeento di difficoltà ma vederla al settimo posto è imbarazzante". Lo ha detto l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso nel corso della sua presentazione a Castel Volturno. "Tra quinto e quarto posto - ha aggiunto - per il club cambia tanto. La squadra ne è consapevole e il quando parlo di Europa parlo di andare in Champions League". (ANSA).