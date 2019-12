Corruzione e falsi certificati, arresti

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Nelle province di Roma, Latina e Caserta, è in atto un'operazione di polizia giudiziaria nei confronti di un radicato sistema corruttivo dedito al rilascio di false certificazioni mediche finalizzate ad ottenere indebitamente una serie di benefici relativi a pensioni di invalidità, licenze di porto d'armi e permessi per destinatari di provvedimenti giudiziari.

L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina e condotta dal locale NAS Carabinieri, ha portato all'esecuzione di numerose misure cautelari, perquisizioni e sequestri a carico di soggetti coinvolti nel sistema. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa, presieduta dal Procuratore Aggiunto di Latina, Carlo Lasperanza, che avrà luogo presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, in Piazza della Libertà, n. 48, alle ore 11:30.