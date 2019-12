Ancelotti, Non ho decisioni da prendere

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Io non ho nessuna decisione da prendere nessuna valutazione da fare se non quella con il presidente in base alle sue indicazioni sul se si può andare avanti o no. Le dimissioni? Non l'ho mai fatto in vita mia e mai lo farò". L ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti in sala stampa al termine del match con il Genk, commentando l'appuntamento fissato per domani con il presidente De Laurentiis.

"Essere in discussione - spiega Ancelotti - è normale, anche dopo una vittoria e la qualificazione in Champions. La squadra ha avuto un rendimento negativo in campionato, emerge che siamo stati deficitari proprio per quello che abbiamo fatto in Champions League. Stasera sono contento perché in un periodo di magra abbiamo fatto un risultato importante e spero possa dare un impulso alla squadra a fare meglio in campionato". (ANSA).