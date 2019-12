Maradona finisce in lacrime, ma il suo Gimnasia vince

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - La doppietta del 2-1 finale firmata da Leandro Contin, che ha ribaltato il vantaggio iniziale del Central Cordoba realizzato da Joao Rodriguez, ha emozionato a tal punto l'allenatore del Gimnasia y Esgrima La Plata. Diego Armando Maradona, da farlo scoppiare in lacrime a fine partita.

Per la squadra dell'ex 'Pibe de oro' si tratta della prima vittoria in casa, che alimenta le speranze di salvezza. Il Gimnasia, infatti, è salito a 14 punti, che vale il quart'ultimo posto. Maradona è apparso più provato dei giocatori dopo la partita e le immagini del suo volto sofferente, rigato dalle lacrime, singhiozzante mentre viene intervistato, hanno fatto il giro del mondo. Diego si "è congratulato con la squadra", ma anche con se stesso "per la vittoria" e per "avere messo fine a questa terribile maledizione della squadra". L'ex asso del calcio mondiale, durante la partita, ha incitato la squadra con tale veemenza da finire a terra nei pressi della propria panchina, ma senza alcuna conseguenza. (ANSA).