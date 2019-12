Immigrato ferito a colpi di pistola

(ANSA) - NAPOLI, 9 DIC - Un giovane immigrato, originario dell'Africa, è stato ferito in via Venezia, a Napoli, da alcuni sconosciuti. Il giovane, che al momento non è stato ancora identificato, è stato avvicinato da due sconosciuti in sella ad uno scooter e che avevano il volto coperto. Uno dei due ha estratto una pistola esplodendo due colpi che hanno raggiunto il giovane alle gambe. Il ferito è stato soccorso e portato all'ospedale "Loreto Mare": le sue condizioni non destano preoccupazione. Indagano gli agenti della questura di Napoli.