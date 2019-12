Champions: ottavi a un passo per Inter e Napoli

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Impresa tutt'altro che impossibile per l'Inter. domani sera a S.Siro, nell'ultima giornata del Girone C della Champions League. I nerazzurri hanno solo un risultato a disposizione se vogliono ottenere il pass per gli ottavi: la vittoria. La mancanza di stimoli dei catalani - già qualificati e certi del primo posto del girone - unita all'assenza di Messi, Piquè, Jordi Alba e Dembelè fanno pendere il pronostico dalla parte degli uomini di Conte che a sua volta ha gli uomini contati a centrocampo, viste le assenze dei liungodegenti Sensi e Barella. Una situazione che fa pendere i pronostici dei bookmakers di Planetwin365 in favore dei nerazzurri (1,65), con i blaugrana lontani dalla vittoria (5,07). Comunque andrà, i padroni di casa potranno consolarsi con l'incasso più alto nella storia del calcio italiano.

Completamente opposta la situazione per il match tra Napoli e Genk, che potrebbe invece registrare il peggior dato di affluenza stagionale della Champions. I bookies fissano a 1,16 la quota per la vittoria degli azzurri (a cui basta un punto per la promozione agli ottavi), ben più avanti rispetto alla squadra belga (17,50) che non vince una partita in Champions da 3 anni, per un totale di 17 match. (ANSA).