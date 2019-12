Calcio: Zoff, a Napoli fatto cose che non si dovrebbero fare

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "A Napoli hanno fatto cose che non si dovrebbero mai fare in una squadra": così Dino Zoff ai microfoni di Radio anch'io sport, commentando il difficile momento della squadra di Carlo Ancelotti. "Non voglio entrare nel merito delle polemiche, e dire se hanno ragione i giocatori o ha ragione la presidenza, dico che non si deve arrivare a queste posizioni così pubbliche e eclatanti, che sono poi più difficili da chiudere". "Il Napoli -ha aggiunto Zoff penso si possa mettere in riga e tornare a giocare per la Champions.

L'importante è ritrovare l'unità". (ANSA).