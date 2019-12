Napoli: Ancelotti "mai pensato alle dimissioni

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "Se ho pensato alle dimissioni? No, mi sento più coinvolto ora che quando le cose andavano bene. Nel calcio si sa, quando si fa bene è merito dei calciatori mentre quando si va male è colpa dell'allenatore. Quindi mi sento coinvolto nel progetto soprattutto in questo momento". Così, ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti dopo il pari in casa dell'Udinese.

"Nel secondo tempo c'è stata una reazione, soprattutto di atteggiamento - ha sottolineato - Sicuramente è un segnale positivo perché la partita si era messo male, ma il primo tempo rappresenta un segnale negativo. Deve scoccare una scintilla per svoltare. Ora abbiamo una grande opportunità martedì, con tutte le nostre forze dobbiamo passare il turno. Siamo vicini all'obiettivo, dovremo usare la faccia da Champions e non quella da campionato". (ANSA).