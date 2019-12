Cinema: successo Moviement, la sala d'estate piace

(ANSA) - NAPOLI, 04 DIC - Il cinema d'estate piace e grazie al progetto Moviement la sala cinematografica è tornata ad essere considerata dai consumatori come una importante opzione di intrattenimento anche durante la bella stagione. Della 'migliore estate degli ultimi otto anni' (in attesa dei titoli 2020 che saranno comunicati a gennaio) si è parlato alle Giornate Professionali del Cinema di Sorrento in un seminario dell'ANEC che ha presentato i dati della nuova ricerca sulla destagionalizzazione forniti da GFK.

Il confronto è con i dati dell'indagine 2017, quella che diede il via per la prima volta in Italia al progetto triennale che ha unito tutta la filiera con il supporto del Mibact in una scommessa che sembrava impossibile. Al seminario alla presenza di Mario Turetta (direttore generale cinema Mibact) hanno partecipato Luigi Lonigro (Presidente Anica-distributori) Francesca Cima (Presidente Anica Produttori),Mario Lorini (Anec) Piera Detassis (David Donatello) Andrea Cuneo per Moviement.

(ANSA).