Regionali:de Magistris,lista a gennaio

(ANSA) - NAPOLI, 3 DIC - "Dopo l'Epifania presenteremo la lista e credo ci sarà anche l'indicazione di un candidato presidente. Ovviamente questo non vuol dire che andiamo da soli.

Noi siamo pronti al confronto. In Campania bisogna sconfiggere un centrodestra a trazione leghista ma anche la continuità con De Luca". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in relazione alle regionali della primavera 2020. E proprio sul nome dell'attuale presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco avverte: "Se da questo punto di vista ci saranno ambiguità, andremo sicuramente da soli ma saremo insieme a tanta gente che troverà la nostra proposta più forte e più credibile". Nel concludere il sindaco ha ribadito che "noi ci candideremo e siamo pronti a confrontarci con altri e nel caso a metterci insieme se si punta su candidature coerenti, credibili e in grado di raccontare i territori e non solo sé stessi e i partiti o gli schieramenti di appartenenza".