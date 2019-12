Reddito a camorristi? Catalfo, controlli

(ANSA) - NAPOLI, 03 DIC - "Faccio un paragone: non togliamo l'assegno di invalidità perché ci sono falsi invalidi, piuttosto combattiamo i falsi invalidi". Lo ha detto Nunzia Catalfo, ministro per il Lavoro, in merito alle dichiarazioni di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania secondo cui il reddito di cittadinanza viene percepito da "camorristi".

"Quando ci sono delle persone che approfittano di queste misure, che sono buone e giuste per i cittadini italiani - ha affermato - allora quelle persone si devono vergognare".

"A quelle persone non deve essere dato - ha concluso - È per questo che esistono i controlli".