Il Real Madrid insiste per avere Fabian Ruiz

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Il Real Madrid torna su Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli per il quale aveva mostrato interesse già la scorsa estate. Secondo l'emittente Cadena Ser è ripartita la corte al giovane nazionale spagnolo, interrottasi lo scorso giugno, quando il Real si era trovato davanti ad un prezzo che oscillava tra gli 80 ed i 90 milioni di euro. Inoltre Fabian Ruiz all'epoca non era parso disposto a forzare la partenza, sia perché molto in sintonia con Carlo Ancelotti, sia perché non voleva lasciare l'Italia dopo una sola stagione. I contatti però non si sarebbero interrotti e, scrivono in Spagna, il Real sta cercando di convincere il giocatore a non rinnovare il contratto che lo lega al Napoli fino al 2023. Informando nel contempo il suo entourage che, se decidesse di trasferirsi a Madrid, il prezzo del cartellino deve restare sotto i 100 milioni di euro.

