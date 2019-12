Start up crea gruppi virtuali di turisti

(ANSA) - NAPOLI, 2 DIC - Nasce per creare 'gruppi di visitatori', per 'aggregarli' e risparmiare sull'acquisto di ticket per visitare musei, mostre, luoghi di interesse. E' la start up MyCircle, nata in provincia di Napoli da un gruppo di sviluppatori guidato dal ceo Nunzio Guida, sostenuta da Hubstrat. Presentata in Cina in occasione del BssecItaly - China Best start up showcase and enterpreneurship competition - l'idea è di accedere ai ticket agevolati di gruppo, creando aggregazione online. In che modo? Per esempio, una persona X vuole comprare un biglietto per l'attrazione Y. Collegandosi a MyCircle, può entrare in contatto con altre persone che vogliono visitare lo stesso luogo di interesse, dando vita così a un gruppo che può accedere all'attrazione, usufruendo degli sconti normalmente applicati. "Il singolo utente - spiega il Cfo di Hubstrat, Francesco Pellecchia - tramite la piattaforma può cercare gruppi aperti a cui aggregarsi virtualmente per acquistare il proprio biglietto a prezzo scontato".