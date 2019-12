Rimosso blocco 'Fridays For Future'

(ANSA) - NAPOLI, 2 DIC - Un gruppo di attivisti del movimento 'Fridays For Future' è stato allontanato di forza dalla Polizia mentre effettuava un blocco sul ponte di accesso a Castel dell'Ovo, a Napoli, dove è in programma l'apertura dei lavori di Cop 21, la Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e delle regioni costiere del Mediterraneo.

Alcuni degli attivisti sono stati momentaneamente fermati dagli agenti che continuano a presidiare l'accesso sul lungomare di Napoli.