Opel Italia,Simone nuovo dg PSA Giappone

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Nuova organizzazione per Opel Italia.

A partire dal primo gennaio, Angelo Simone lascia la direzione di Opel Italia per andare a ricoprire il ruolo di direttore generale Groupe PSA Giappone. Sarà sostituto da Fabio Mazzeo che diventa direttore brand Opel Italia.

Cinquantatrè anni, dopo aver completato gli studi nella sua città Napoli, Simone ha iniziato il suo percorso nell'automotive, prima, nel gruppo General Motors e, poi, in FCA con ruoli di crescente importanza fino a diventareCountry Sales directoreCountry Commercial Director. Arrivato in Peugeot Italia nel 2010 comeCountry B2B LCV and Remarketing Sales Director, dal 2012 ha poi svolto questo ruolo per tutti i marchi di Groupe PSA. Nel gennaio 2015 è nominato direttore brand Citroën Italia, carica che ha lasciato a settembre 2018 per diventare direttore brand Opel Italia. Al suo posto arriverà Fabio Mazzeo, 48 anni, sposato con due figlie: dopo un'esperienza ventennale nel settore automotive è entrato a far parte del Gruppo PSA.