Il PSG è pronto a riprovarci, nel mirino sempre Allan

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Il Paris Saint-Germain è pronto al nuovo assalto per Allan, centrocampista del Napoli. Lo scrive Le Parisien, secondo cui il club francese sarebbe pronto ad accontentare le richieste dell'allenatore Thomas Tuchel, che pretende maggiore copertura a centrocampo. Già in estate, il PSG aveva provato a sedurre il giocatore brasiliano che, alla luce degli ultimi eventi e in considerazione del fatto che l'aria dalle parti del Vesuvio è diventata irrespirabile, quasi sicuramente, spingerà per cambiare ambiente. Pronta, secondo il giornale, un'offerta irrinunciabile per il club partenopeo.

Allan ha un contratto con il Napoli che scadrà il 30 giugno 2023. (ANSA).