Serie A: Napoli-Bologna 1-2

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Il Napoli non sa più vincere e nemmeno riesce a evitare di perdere. La squadra allenata da Ancelotti è stata sconfitta in casa dal Bologna per 2-1, dopo essere andata in vantaggio con Llorente al 41'. Nella ripresa gli emiliani acciuffano il pareggio al 13' con Skov Olsen, quindi al 35' passano a condurre grazie a Sansone. Nel finale annullato un gol a Llorente per fuorigioco. (ANSA).