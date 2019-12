Scavi Ercolano: visita guidata con Ente Nazionale Sordi

(ANSA) - ERCOLANO, 01 DIC - ll 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, il Parco archeologico di Ercolano offrirà ad un gruppo di soci dell'Ente Nazionale Sordi una visita guidata speciale in lingua Lis in collaborazione con la società Coopculture.

Si tratta della prima attività svolta insieme con l'Ente Nazionale Sordi di Napoli, frutto di una convenzione, in cui l'associazione Ens di Napoli metterà a disposizione un proprio associato che tradurrà in Lis le spiegazioni della guida turistica fornita invece da Coopculture, gestore dei servizi didattici del Parco. Alla visita parteciperà anche Elvira Sepe, presidente della Sezione Ens di Napoli, con la quale i funzionari del Parco stanno programmando il calendario delle attività formative, da realizzare a partire dal mese di gennaio 2020, rivolte da un lato ai traduttori Lis, e dall'altro al personale di vigilanza e accoglienza del Parco.

''Siamo felici di avviare fattivamente la collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi all'interno di un evento condiviso a livello nazionale dai diversi Istituti del Mibact'' dice il direttore Sirano. ''La celebrazione della giornata per il Parco rappresenta un'ulteriore occasione di apertura verso il nostro pubblico, offrendo a tutti la possibilità di fruizione del bene''.

Anche per quest'anno il Mibact sostiene l'iniziativa promuovendo manifestazioni ed eventi a favore della cultura dell'accoglienza al patrimonio, confermando con lo slogan 'Un giorno all'anno tutto l'anno' l'impegno volto ad assicurare a tutti il diritto alla partecipazione e all'accesso ai luoghi e ai contenuti culturali. (ANSA).