Napoli: protesta ultras su regole tifo

(ANSA) - NAPOLI, 1 DIC - Un gruppo di oltre 100 tifosi della Curva B del San Paolo è arrivato oggi allo stadio San Paolo in occasione di Napoli-Bologna manifestando contro le nuove, rigide regole sulle gradinate dello stadio. I tifosi sono arrivati allo stadio sventolando le grandi bandiere della curva e preceduti da uno striscione "Liberi di tifare". Gli ultras sono in agitazione dal alcune settimane per i divieti di usare i megafoni per guidare i cori, l'obbligo di rispettare i posti assegnati sui biglietti anche per i capi della curva che non possono occupare posti lasciati vuoti, il divieto di stare in curva spalle al campo, come fanno di solito i capi ultras per rivolgersi alla curva guidandone i cori. Il gruppo degli ultras nel corso del suo avvicinamento allo stadio ha anche incrociato il bus del Napoli che portava i calciatori e ha gridato cori di incitamento, sottolineando una nuova pace con i giocatori che erano stati duramente contestati dopo l'ammutinamento al ritiro imposto dalla società azzurra.