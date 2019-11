Natale:facce Pulcinella,ecco l'albero Uè

(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - Un albero di Natale "d'artista" e si chiama 'Uè': è quello visitabile a Napoli nella hall del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo fino al 6 gennaio. Per il Natale 2019 è il maestro Marco Ferrigno, uno dei 'custodi' dell'antica arte presepiale di San Gregorio Armeno, ad aver allestito il tradizionale Albero d'Artista sulla struttura di oltre 4 metri in ferro dell'albergo del centro della città che ogni anno trasforma la hall dell'hotel in una piccola galleria museale. L'Albero d'Artista "Uè" con le sue luci e le sue decorazioni quest'anno ospita le sculture che ritraggono Pulcinella, simbolo di napoletanità. Pulcinella che mangia, che suona, che fa il presepe, che balla. Una installazione particolare che attira la curiosità di cittadini e turisti: le mani e i piedi dei pulcinella sono in legno, gli abiti in lino e gli occhi in cristallo, come avveniva per le figure del presepe napoletano del Settecento. Un ritorno quello di Marco Ferrigno in hotel, dopo il Nativity Tree, nel 2016.