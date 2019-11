Calcio: scontri Liverpool-Napoli, rilasciati altri 4 tifosi

(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - Sono stati tutti scarcerati i cinque tifosi del Napoli arrestati a Liverpool in quanto ritenuti coinvolti negli scontri che hanno preceduto l'incontro di calcio di Champions League. Lo rende noto l'avvocato Emilio Coppola che ha seguito la vicenda dei supporter.

Uno è stato rilasciato nell'immediatezza dei fatti, gli altri quattro nel corso della notte. Nelle 36 ore successive ai fatti contestati gli investigatori non sono riusciti a formalizzare un'accusa nei confronti dei cinque napoletani, anche dopo l'analisi delle immagini delle video CCTV. La situazione è stata monitorata anche dalla Football Law Association e da Melanie Cooke che si occupano dei diritti dei tifosi. Il loro rientro in Italia è previsto in giornata. (ANSA).