Esplode ordigno, quinto in pochi giorni

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 28 NOV - Un ordigno è stato fatto esplodere durante la scorsa notte davanti ad una rivendita di ortofrutta nella zona di via Cuparella a Torre Annunziata (Napoli). La deflagrazione da quanto si apprende sarebbe avvenuta attorno alle 3 e avrebbe risvegliato dal sonno i residenti della zona. Sul posto sono giunti gli agenti del locale commissariato che indagano sull'accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se la più accreditata è quella legata ad un possibile avvertimento a scopo intimidatorio. Quello avvenuto nella notte è il quinto raid esplosivo verificatosi in città in meno di una settimana e che ha fatto crescere l'attenzione da parte delle forze dell'ordine. È di ieri infatti la scoperta di un deposito di materiale esplodente e per il confezionamento di bombe fatta dai carabinieri in un deposito.