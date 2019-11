Champions: Ancelotti, giocatori concentrati su partita

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - "C'è un ambiente esterno e uno interno. Quello interno è concentrato sulla partita, a livello psicologico i giocatori sono tutti pronti, altrimenti non sarebbero qua". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida contro il Liverpool per un Napoli nel pieno della tensione tra giocatori e club per le multe". (ANSA).