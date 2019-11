Arte: SplendOri, la mostra diventa permanente

(ANSA) - ERCOLANO, 26 NOV - Il Parco archeologico di Ercolano rende permanente la mostra 'SplendOri. Il lusso negli ornamenti ad Ercolano' accogliendo così la richiesta del pubblico entusiasta che, in molti casi, ha chiesto che diventasse stabile. Inaugurata lo scorso 20 dicembre nell'Antiquarium, edificio riaperto in quell'occasione dopo ultimi interventi di adeguamento, SplendOri è una collezione di circa 200 monili, preziosi, raffinati arredi domestici, servizi da mensa unica per quantità e valore culturale dei pezzi presentati al pubblico sul luogo stesso del ritrovamento. In vetrina vengono esposti oggetti appartenuti agli antichi ercolanesi, alcuni ritrovati insieme agli abitanti nel vano tentativo di scampare via mare all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., altri recuperati nelle dimore dell'antica città.

SplendOri avrebbe dovuto chiudere tra pochi giorni, il 30 novembre. "Abbiamo deciso di venire incontro alle numerose sollecitazioni dei visitatori di rendere la mostra permanente, ma questo non ci distoglie dall'obiettivo di dotare il Parco di un museo che completi l'esperienza della visita sotto tutti gli aspetti e in maniera innovativa", dice il direttore del Parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano "SplendOri è stato un primo passo che ci ha permesso di coniugare fruizione e ricerca per definire il progetto museografico del sito. L'attuale allestimento sarà nel corso del 2020 arricchito senza mai far venire meno il godimento dei beni da parte del pubblico". Al Parco archeologico di Ercolano, intanto, si sta lavorando per sviluppare altre due esposizioni del ciclo 'Ercolano. Talento passato e presente' che vedranno la luce nei prossimi mesi, dedicate a mettere in evidenza altri due aspetti peculiari che fanno dell'antica città vesuviana un caso unico nell'intero mondo romano: l'una sul legno e l'ebanistica, l'altra sul cibo e la civiltà della tavola. (ANSA).