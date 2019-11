Ancelotti: "La squadra è frenata, serve personalità"

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - "La squadra è frenata, vedo preoccupazione nelle giocate e un po' di timore. Domani se siamo preoccupati e timorosi sarà un problema, ci vuole coraggio e personalità". Lo dice Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool. Ancelotti ha parlato in conferenza stampa, sospendendo il silenzio stampa che, ha fatto sapere il club, riprenderà dopo Champions.

"Domani - ha spiegato Ancelotti - è una sfida che può dare una svolta a questa stagione. In campionato siamo stati altalenanti, è inutile nasconderlo, abbiamo mostrato poca continuità e siamo condizionati da troppi pareggi, siamo dispiaciuti, ma anche motivati a migliorare velocemente. Domani sera giocheremo sapendo che possiamo qualificarci anche nella prossima sfida: questo potrebbe darci un senso di libertà e spensieratezza".

Ancelotti ha sottolineato anche che Insigne "ieri ha provato, ma avverte fastidio al gomito e quindi, giusto per tagliare le illazioni che ho sentito, non poteva giocare. La sua indisponibilità era evidente, non ha recuperato. Per gli altri devo valutare Fabian Ruiz, che sta abbastanza bene, e Mario Rui". (ANSA).