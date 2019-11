Rifiuti in pieno centro Napoli, proteste

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Cumuli di rifiuti non raccolti nel cuore della zona turistica di Napoli, in via Santa Brigida, a poca distanza dal municipio e dal lungomare. La foto, scattata stamane alle 9, a detta dei residenti "non è un fatto episodico ma riproduce uno scenario quasi fisso", in un'area che dovrebbe offrire il suo volto migliore ai visitatori. Immagini che rimbalzano sui social, e che vengono soprattutto evidenziate con preoccupazione dai titolari delle tantissime strutture ricettive della zona.