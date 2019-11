Falso allarme per uomo armato al Monaldi

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - "C'è un uomo armato in corsia". La segnalazione è arrivata alla Polizia da una guardia giurata in servizio al Monaldi di Napoli. Ma quando gli agenti, a bordo di una decina di volanti, sono arrivati all'ospedale, hanno rintracciato e identificato l'uomo, constatando che non era armato. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che tutto sia nato da una discussione che la guardia ha avuto all'ingresso dell'ospedale con una persona che pretendeva di entrare con la sua macchina all'interno della struttura sanitaria. La guardia lo ha segnalato alla polizia dicendo che aveva con sé un giubbotto antiproiettile e un'arma. Ma né l'uno né l'altra sono stati rinvenuti dai poliziotti intervenuti sul posto che hanno identificato l'uomo nel guardiano di un palazzo di via Scarlatti, nel quartiere Vomero. Indagini sono in corso per fare luce sull'episodio. Interrogata dalla polizia la guardia giurata.