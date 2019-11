Agguato davanti scuola, altri arresti

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Sono scattati altri due arresti per l'omicidio di Luigi Mignano, l'uomo che lo scorso 9 aprile 2019 fu ucciso mentre stava accompagnando il proprio nipotino a scuola, nel rione Villa di Napoli. I Carabinieri e la Polizia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Giovanni Salomone e Giovanni Borrelli.

Le indagini coordinate dalla Dda e scattate subito dopo l'agguato compiuto davanti a bambini e genitori, avevano consentito di fermare già il 4 maggio sette persone, elementi apicali ed affiliati al clan D'Amico, articolazione del gruppo Mazzarella operante nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

Gli arresti di oggi hanno ricostruito in maniera definitiva tutte le fasi dell'azione, che va ricondotta nell'ambito della contrapposizione tra i clan Mazzarella e Rinaldi, per il controllo delle attività illecite nell'area orientale del capoluogo campano.