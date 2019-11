Sagome donne con segni violenza in vetrine negozi a Boscotrecase

(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - Domani, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il centro antiviolenza e tutela dei diritti "TI ASCOLTO" in collaborazione con i commercianti di Boscotrecase (Napoli) ha organizzato l'evento "Boscotrecase dice NO alla violenza sulle donne". Le vetrine dei negozi si apriranno con all'interno una sagoma di donna con un segno di violenza. Tutte le foto saranno postate su facebook ed instagram con l'#NONDARGLIELAVINTA. Alle ore 18 nell'aula consiliare del comune di Boscotrecase si terrà, in collaborazione col Comune, l'associazione "La Fenice Vulcanica" il centro antiviolenza "Ti Ascolto" ed "il Quaderno" edizioni la presentazione del libro "Femmena e curaggio" di Fortuna Cestari.

Di seguito sarà scoperta una targa in memoria di tutte le donne vittime di femminicidio. "Si è voluto coinvolgere tutto il paese di Boscotrecase - sottolinea una delle promotrici, Angela Losciale - non solo perchè il fenomeno è molto presente sul nostro territorio (il centro ha all'attivo circa 80 casi), ma che c'è la ferma volontà di dimostrare che "insieme" si puo' fare molto. Partire da queste iniziative è fondamentale per iniziare un serio percorso che possa arginare il triste fenomeno della violenza sulle donne. L'iniziativa #nondargleila vinta si aggiunge all'#tiamonontiposseggo dove furono coinvolti gli uomini che con una foto "ci mettevano la faccia" contro chi fa uso di violenza di genere".".