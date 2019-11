Parcheggiatore con invalidità e reddito

(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - Ha una pensione di invalidità e percepisce il reddito di cittadinanza, ma fa il parcheggiatore abusivo vicino la stazione centrale di Napoli: è stato arrestato dalla Polizia perché deve scontare un anno in una casa lavoro.

L'uomo - del quale non è stata resa nota l'identità - è stato sorpreso dagli agenti del compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania all'esterno della stazione ed è stato fermato dai poliziotti di pattuglia che stavano effettuando dei controlli. Durante uno di questi giri gli agenti hanno individuato il 55enne napoletano. Condotto negli uffici per gli accertamenti, ha cercato di giustificarsi con gli agenti dicendo che svolge abitualmente quella attività per poter sopravvivere.

Ma quando i poliziotti gli hanno chiesto di svuotare il borsello che aveva al seguito e di mostrarne il contenuto, hanno trovato un libretto di pensione di invalidità ed una carta per il reddito di cittadinanza entrambi a lui intestati.(ANSA).