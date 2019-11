Educazione stradale a scuola con Ania

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Parte da Roma lunedì 25 novembre l'edizione 2019 di "Neopatentati", tour dedicato all'educazione stradale nelle scuole organizzato dalla Fondazione ANIA in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Il progetto itinerante nasce con l'obiettivo di diffondere una corretta cultura della sicurezza stradale tra i giovani che stanno per conseguire la patente di guida ed è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. I ragazzi coinvolti nell'iniziativa avranno la possibilità di svolgere lezioni teoriche e pratiche con istruttori e piloti.

Negli anni il Tour nelle Scuole della Fondazione ANIA ha coinvolto oltre 20mila studenti. Per l'edizione 2019 sono previste le seguenti tappe. Per l'edizione 2019 è previsto il coinvolgimento di oltre 1200 studenti di 10 scuole di altrettante città. Dopo la tappa di Roma, il tour proseguirà a Sora (26 novembre), Campobasso (27), Napoli (28), Salerno (29), Benevento (2 dicembre), Rieti (3), Arezzo (4), Firenze (5).