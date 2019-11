Chiusura traffico per pericolo alberi

(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - La nuova ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Campania - è in vigore fino alla mezzanotte un'allerta arancione mentre da quell'ora alle 14 di domani ci sarà l'allerta gialla - ha provocato danni a Napoli. In particolare, è stata decisa la chiusura al traffico della parte alta di via Petrarca, tra i civici 35 e 93, a causa del pericolo di crollo degli alberi e dei rami in seguito alla nuova ondata di maltempo.