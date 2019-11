Campania:De Luca,da S&P outlook positivo

(ANSA) - NAPOLI, 22 NOV - "Standard & Poor's dà un outlook positivo per la Campania e negativo per l'Italia: per la prima volta l'outlook della Campania è migliore di quello dell'Italia a conferma di un lavoro di risanamento e di riorganizzazione dei conti, nonostante pesino ancora i debiti del passato e le rate dei mutui da pagare. Siamo sulla strada giusta e davvero oggi possiamo camminare a testa alta in Italia e non era scontato".

Cosi' il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo appuntamento settimanale su Lira Tv.

"La Campania prima del 2015 - ha ricordato il governatore - era riassumibile in una parola, il nulla".