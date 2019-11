Patto per piano sviluppo regionale a convegno Confagricoltura

Apre alle aziende agricole per lavorare insieme al Piano di sviluppo regionale. Vincenzo De Luca, governatore Regione Campania, interviene così nel corso l'incontro, promosso da Confagricoltura Campania, oggi a Napoli. "E' un lavoro doveroso da fare con le aziende perché è inutile fare un piano perfetto se non si incontra con le aziende - ha affermato - Dobbiamo calibrarlo meglio sulle esigenze delle imprese e favorire l'internazionalizzazione". Massimiliano Giansanti, presidente nazionale Confagricoltura, ha evidenziato la necessità di "misure per la crescita, per sostenere gli investimenti, che siano soprattutto in ambito tecnologico e digitale". "La riforma che tutte le imprese si aspettano - ha sottolineato - è di essere accompagnate nel mondo globalizzato". Per Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania, "sostenibilità vuol dire innovazione". "La richiesta alle imprese e al Governo - ha concluso - è che ci sia una progettualità di innovazione tale da diventare sostenibile".