Operai su impalcature senza protezione

(ANSA) - NAPOLI, 21 NOV - Nel cantiere non c'erano parapetti laterali, né cancelli né dispostivi di sicurezza individuali.

Gli operai lavoravano sulle impalcature senza alcuna protezione.

E' per questo che i carabinieri della stazione di Cicciano (Napoli), durante un controllo con personale dell'ispettorato del lavoro di Napoli e dell'Asl Na-3 sud, hanno denunciato un imprenditore edile di 56 anni. L'accusa è violazioni alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il titolare della ditta che sta realizzando un complesso di appartamenti a Cicciano, faceva dunque lavorare gli operai in assenza totale di sicurezza. Elevate sanzioni e prescrizioni amministrative per 7.000 euro e l'attività è stata sospesa.

(ANSA).