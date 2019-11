Omeopatia,corso alla Luimo di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 20 NOV - Medicina Omeopatica ed allopatica dovrebbero convergere per la scelta della migliore terapia e nell' interesse del malato. Questo l' auspicio del prof.

Goffredo Sciaudone, direttore del Comitato scientifico interdisciplinare della LUIMO (Associazione per la libera Università Omeopatica), che ha inaugurato a Napoli il 64/esimo corso. Sciaudone ha citato il precedente della nascita degli studi di Medicina Omeopatica nel Regno di Napoli, avvenuto nel 1822 con l' arrivo dei medici militari austriaci. La nuova medicina, basata sul paradigma di Samuel Hahnemann, fu illustrata alla Real Accademia delle Scienze borbonica e fece numerosi proseliti tra i cattedratici.Il dottor Carlo Melodia, presidente della LUIMO, ha illustrato Principi e metodologia della medicina omeopatica ed i dati dell' OMS e dell' Eurispes 2019 sulla diffusione della medicina omeopatica nel mondo. Sono oltre 600 milioni (150 milioni in Europa) i fruitori appartenenti a diverse culture e oltre 500 mila i medici che la praticano.