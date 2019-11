Musica e vino, da degustare insieme

Il vino dona sensazioni, profumi, emozioni; la musica e il canto le intensificano. Per congiungere i due profili nasce "Musica & Vino", evento basato su degustazioni di piatti tipici, vini pregiati e sul racconto musicale di poeti che hanno saputo descrivere i sentimenti in migliaia di sfumature attraverso brani che avvicinano con intensità ai calici. L'appuntamento è per sabato 30 novembre presso Domus Vacchiano, Tiffany Club a Camposano (Napoli) Le canzoni classiche napoletane saranno interpretate dal tenore Corrado Sena. Approfondimenti e degustazioni a cura del delegato per i Comuni vesuviani dell'Ais, l'Associazione italiana sommelier, Ernesto Lamatta.