Regione, prospettive 'positive' per S&P

(ANSA) - NAPOLI, 18 NOV - Venerdì scorso, a chiusura dei mercati, Standard & Poor's ha aggiornato il rating sulla Regione Campania. Nel confermare il rating "BBB", l'outlook - cioè il giudizio sulla prospettiva - è "positivo", a fronte di un outlook "negativo" espresso dalla stessa agenzia di rating nei confronti dell'Italia.

"L'agenzia di rating - ha dichiarato il presidente della Regione Vincenzo De Luca - riconosce l'enorme lavoro svolto in questi anni sul fronte del risanamento del settore sanitario, sulla riduzione dell'indebitamento, sul risanamento dell'EAV, sulla riduzione delle spese correnti, sull'approvazione dei consuntivi degli esercizi pregressi, molti dei quali non venivano approvati dal 2012. Abbiamo messo in campo una straordinaria opera di risanamento finanziario, e i risultati ottenuti lo confermano".