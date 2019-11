Rapinatore individuato grazie a Iphone

(ANSA) - NAPOLI, 18 NOV - É stato individuato grazie al servizio di geolocalizzazione del telefono cellulare l'uomo che la scorsa notte, alle 2,30, ha rapinato una ragazza in via Giacinto Gigante a Napoli con la minaccia di una pistola. Venti euro più il cellulare, un Iphone X, il bottino sottratto. Subita la rapina, la vittima ha allertato il 113 e comunicato i dati per localizzare la posizione del cellulare consentendo cosi' alla polizia di rintracciare il rapinatore in via Genova, zona Vasto. Ne è nato un inseguimento al termine del quale l'uomo, un 39 enne con precedenti specifici di polizia, ha perso il controllo dello scooter andando a sbattere contro uno spartitraffico. Ricoverato in ospedale, ha riportato un trauma toracico-polmonare che ha richiesto un intervento chirurgico. La sua prognosi è riservata. Recuperati la pistola, una Beretta, e il telefono che è stato restituito alla vittima.