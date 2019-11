Tenta di uccidere padre, arrestato da cc

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri perchè ritenuto responsabile del ferimento del padre con colpi d'arma da fuoco. É accaduto a Boscoreale (Napoli).

Ieri sera è giunto nell'ospedale di Sarno (Salerno) un 75enne con due ferite al volto e all'addome; i medici hanno avvisato i carabinieri della Sezione operativa di Torre Annunziata e della stazione di Boscoreale. I militari sono andati subito in ospedale ed hanno sentito la vittima. Nel giro di qualche ora hanno individuato ed arrestato per tentativo di omicidio il figlio, un 47enne di Poggiomarino. Sarebbe avvenuto tutto alle 20.30 circa, nell'abitazione della vittima.

Le indagini sono tuttavia ancora in corso e il movente è ancora da chiarire. L'arrestato è stato chiuso in carcere.