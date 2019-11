Tre serate evento dedicate a De Andrè, Dalla, Battisti

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - Rai 1 propone tre serate evento per raccontare e rivivere Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla e Lucio Battisti. Tre miti indiscussi della canzone italiana, tre geni, tre rivoluzionari che hanno accompagnato la vita di intere generazioni e raccontato l'Italia. Tutto questo è 'Una storia da cantare', il nuovo programma del sabato sera della rete ammiraglia della Rai, in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli, in quello che fu lo studio di 'Senza Rete'. Si parte domani, 16 novembre, con la prima puntata dedicata a De Andrè. Un artista che sapeva guardare il mondo con occhi diversi e descriverlo con straordinaria creatività e poesia, i cui brani appartengono a tutti, sono un patrimonio nazionale a cui anche il mondo accademico ha aperto le porte e che al tempo stesso rappresenta un universo da scoprire per i più giovani. Ad accompagnare il pubblico nel racconto saranno Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero.

(ANSA).